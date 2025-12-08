Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

8 декабря, 10:05

Одесситы начали массово притворяться евреями, чтобы избежать мобилизации

В Одессе полиция начала искать украинцев среди евреев. Видео © Telegram / Одесса INFO Новости | Одеса

Полиция Одессы начала массовые проверки документов у евреев, чтобы найти уклонистов от мобилизации. Согласно информации местных СМИ, некоторые мужчины стали притворяться представителями данной нации.

В социальных сетях распространились кадры, на которых украинские правоохранительные органы с особой тщательностью осматривают документы евреев. По словам местных, одесские мужчины использоуют оддельные удостоверения, чтобы избежать мобилизации и свободно перемещаться по городу. Однако полиция, по всей видимости, уже выявила «фейковых» евреев и теперь устраивает рейды.

Ранее в Одессе местные жители силой остановили работу территориального центра комплектования (ТЦК). Группа граждан разбила окна микроавтобуса, в котором находились мужчины, задержанные для мобилизации, и освободила их. В последнее время в Сети регулярно появляются видео, на которых представители военкоматов применяют физическую силу при задержании, что вызывает растущее недовольство среди украинского населения.

