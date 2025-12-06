Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 12:49

Жители Одессы разбили автобус военкомата, спасая мобилизованных от ТЦК

В Одессе местные жители силой остановили работу ТЦК, разбив окна микроавтобуса с призывниками. По информации издания «Страна.ua», люди освободили мужчин, которых насильно задерживали для мобилизации.

Жители Одессы разбили автобус военкомата. Видео © Страна.ua

Инцидент произошёл после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались увезти мужчин в неизвестном направлении. В Сети регулярно появляются видео, на которых представители военкоматов применяют силу при задержании призывников, что вызывает возмущение граждан.

«Ухилянт» из Львова убил ножом в пах сотрудника ТЦК при попытке его мобилизации
«Ухилянт» из Львова убил ножом в пах сотрудника ТЦК при попытке его мобилизации

Ранее в Одессе мобилизованный мужчина подорвал гранату в Пересыпском районном центре комплектования. Инцидент случился 21 ноября в ходе досмотра личных вещей гражданина. В результате происшествия помещение заполнилось дымом, находившиеся внутри люди эвакуировались, а сам 42-летний военнослужащий, призванный по мобилизации, погиб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Страна.ua

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar