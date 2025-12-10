Во Львовской области Украины произошло очередное нападение на сотрудника территориального центра комплектования. Как сообщило оперативное командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Запад», мужчина призывного возраста, пытаясь избежать установления личности, нанёс травмы военкому с помощью предмета, похожего на топор-молоток.

«Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанёс военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях оперативного командования.

Сотрудник ТЦК с травмами госпитализирован. В командовании добавили, что ведутся следственные действия.

Ранее Life.ru писал, что на Украине появился новый детский страх, который заменил традиционную «бабайку». Как рассказала военнослужащая бригады «Рубеж» Лилит, им стали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), ответственные за мобилизацию. Страх детей оправдан, ведь ежедневно в Сети появляются новые жестокие и жуткие истории «отлова» украинских мужчин, которым приходится идти на крайние меры, чтобы не попасть на передовую.