Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 23:59

Российский рядовой Ситченко в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российский рядовой Константин Ситченко в ходе проведения специальной военной операции в одиночку уничтожил пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) и блиндаж противника. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулемётный расчёт и захватил радиостанцию противника», — сказано в сообщении.

Сообщается, что Ситченко, выполняя боевую задачу в составе штурмовой группы в должности стрелка-гранатомётчика, проводил разведку местности. Вблизи одного из населённых пунктов ему удалось скрытно проникнуть в лесополосу, контролируемую противником. Там он обнаружил вражеский пулемётный расчёт и блиндаж. Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму Ситченко российские войска смогли взять под контроль важный опорный пункт. Захваченная радиостанция дала возможность отслеживать переговоры врага и эффективно координировать действия российских штурмовиков.

Кадыров показал, как над Чечнёй отразили атаку дронов ВСУ
Кадыров показал, как над Чечнёй отразили атаку дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике был сбит очередной украинский беспилотный летательный аппарат, проникший на территорию региона. Оператор, который выявил и помог ликвидировать угрозу, был отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере 1 миллиона рублей. Руководство республики отметило оперативность и слаженность действий подразделений. Кроме того, были усилены меры противодействия БПЛА.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
