Российский рядовой Ситченко в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Российский рядовой Константин Ситченко в ходе проведения специальной военной операции в одиночку уничтожил пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) и блиндаж противника. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулемётный расчёт и захватил радиостанцию противника», — сказано в сообщении.

Сообщается, что Ситченко, выполняя боевую задачу в составе штурмовой группы в должности стрелка-гранатомётчика, проводил разведку местности. Вблизи одного из населённых пунктов ему удалось скрытно проникнуть в лесополосу, контролируемую противником. Там он обнаружил вражеский пулемётный расчёт и блиндаж. Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму Ситченко российские войска смогли взять под контроль важный опорный пункт. Захваченная радиостанция дала возможность отслеживать переговоры врага и эффективно координировать действия российских штурмовиков.

