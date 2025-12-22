Российское наступление в Сумской области преследует три ключевые цели: создание буферной зоны, нарушение логистики ВСУ и вынужденное перераспределение украинских резервов. Такие задачи обозначил военный корреспондент Александр Коц.

Военкор напомнил, что о необходимости буферной зоны у границ говорил президент РФ Владимир Путин, а из Краснопольского района Сумской области регулярно осуществляются атаки дронов по Белгородской области.

«Заход наших подразделений здесь выглядит вполне логично — чтобы в первую очередь обезопасить население нашего региона», — отметил корреспондент kp.ru.

Вторая цель — это взятие под контроль ключевой трассы, по которой ВСУ оперативно перебрасывает силы, что серьёзно осложнит логистику противника. Третий фактор, по мнению журналиста, — слабость украинской обороны на этом участке, которая вынудит Киев перебрасывать сюда резервы с других направлений, ослабляя их.

Напомним, украинские войска отошли с ряда позиций на восточном участке границы в Сумской области, в районе села Грабовское. Официальный представитель ВСУ подтвердил факт прорыва границы российскими подразделениями, а местные власти начали принудительную эвакуацию граждан из населённых пунктов Краснопольской общины.