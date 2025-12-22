ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 10:06

Военкор назвал три главные цели наступления Армии России в Сумской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российское наступление в Сумской области преследует три ключевые цели: создание буферной зоны, нарушение логистики ВСУ и вынужденное перераспределение украинских резервов. Такие задачи обозначил военный корреспондент Александр Коц.

Военкор напомнил, что о необходимости буферной зоны у границ говорил президент РФ Владимир Путин, а из Краснопольского района Сумской области регулярно осуществляются атаки дронов по Белгородской области.

«Заход наших подразделений здесь выглядит вполне логично — чтобы в первую очередь обезопасить население нашего региона», — отметил корреспондент kp.ru.

Вторая цель — это взятие под контроль ключевой трассы, по которой ВСУ оперативно перебрасывает силы, что серьёзно осложнит логистику противника. Третий фактор, по мнению журналиста, — слабость украинской обороны на этом участке, которая вынудит Киев перебрасывать сюда резервы с других направлений, ослабляя их.

«Праздничный» набег: Бойцы бригады ВСУ отметили её годовщину кражей всего алкоголя в магазине
«Праздничный» набег: Бойцы бригады ВСУ отметили её годовщину кражей всего алкоголя в магазине

Напомним, украинские войска отошли с ряда позиций на восточном участке границы в Сумской области, в районе села Грабовское. Официальный представитель ВСУ подтвердил факт прорыва границы российскими подразделениями, а местные власти начали принудительную эвакуацию граждан из населённых пунктов Краснопольской общины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar