ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 06:09

«Праздничный» набег: Бойцы бригады ВСУ отметили её годовщину кражей всего алкоголя в магазине

Военнослужащие ВСУ вынесли весь алкоголь из магазина в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В годовщину создания своей бригады военнослужащие ВСУ выкрали весь алкоголь из магазина в тылу. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проводится проверка в отношении сержантского состава. По данным источника, в ночное время они взломали магазин в одном из населённых пунктов Сумской области и вынесли оттуда все алкогольные напитки.

Отмечается, что таким способом боевики якобы решили отметить день основания своего подразделения.

«Тебе надо, ты и воюй!» Группа украинских бойцов послала по рации командира и бежала
«Тебе надо, ты и воюй!» Группа украинских бойцов послала по рации командира и бежала
Life.ru ранее сообщал о новаторском методе, примененном танкистами группировки «Восток» при штурме украинских позиций в посёлке Сладкое Донецкой области. Речь идёт о тактике, где танки действуют парами, синхронизируя свои действия с беспилотниками. Суть прорыва в следующем: танковая пара наносит молниеносный удар, а затем стремительно отходит для перезарядки и смены места. Это лишает противника шанса на точный ответ и делает непредсказуемым следующий ход атаки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar