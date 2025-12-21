Танкисты «Востока» применили новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе

Танкисты группировки «Восток» применили новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладкое Донецкой области, используя маневры танков парами и координацию с беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Манёвр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма», — говорится в сообщении.

Суть новой тактики заключается в том, что танковая пара производит внезапную атаку, затем быстро отходит для перезарядки и смены позиции, лишая противника возможности прицельного ответа и предугадать направление нового удара. Манёвры танков совмещаются с действиями операторов беспилотников, которые корректируют огонь, указывают новые цели и предупреждают об угрозах.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции российская армия внедряет новые тактические приёмы. Речь идёт об активном использовании беспилотников для поражения украинских вертолётов и самолётов в воздухе. Операторы БПЛА поддерживают устойчивую связь с дронами вблизи линии фронта через антенны, из‑за чего такие беспилотники становятся крайне сложной целью для сил обороны Украины.