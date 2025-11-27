Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 19:09

«Ночная ведьма» и «Бульдог-13»: Новая тактика Армии России в зоне СВО вызвала тревогу на Западе

Forbes: Россия в СВО делает ставку на многоразовые дроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Американский журнал Forbes сообщает о смене тактики российских военных в зоне СВО. По данным издания, они всё чаще отказываются от дронов-камикадзе в пользу многоразовых беспилотников. Как отмечается в публикации, Россия явно переходит к многократному использованию БПЛА как для атаки, так и для обороны.

Особый акцент делается на новые системы, такие как «Ночная ведьма» и «Бульдог-13». Их поступление в войска означает переход к качественно новому классу ударных дронов с расширенными возможностями. При этом FPV-дроны по-прежнему признаются самым смертоносным оружием на фронте, способным уничтожать бронетехнику и артиллерию.

«Бульдог-13» — российский многоразовый беспилотник, который летом проходил испытания в реальных боевых условиях. «Ночная ведьма» является усовершенствованным аналогом украинского дрона «Баба-яга».

«Недвусмысленный сигнал»: В США предупредили Киев о новой тактике России
«Недвусмысленный сигнал»: В США предупредили Киев о новой тактике России

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar