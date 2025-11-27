«Ночная ведьма» и «Бульдог-13»: Новая тактика Армии России в зоне СВО вызвала тревогу на Западе

Американский журнал Forbes сообщает о смене тактики российских военных в зоне СВО. По данным издания, они всё чаще отказываются от дронов-камикадзе в пользу многоразовых беспилотников. Как отмечается в публикации, Россия явно переходит к многократному использованию БПЛА как для атаки, так и для обороны.