21 ноября, 14:36

«Недвусмысленный сигнал»: В США предупредили Киев о новой тактике России

The National Interest: Россия применяет «Циркон» по сухопутным целям на Украине

Обложка © Wikipedia/ Минобороны РФ

Американское издание The National Interest заявило, что Россия начала использовать гиперзвуковую ракету «Циркон» для ударов по сухопутным целям на Украине. По мнению авторов, это мощный сигнал Киеву и его западным союзникам.

Как пишет издание, хотя ракета создавалась для флота, её применение на суше демонстрирует гибкость системы. Это, по версии журнала, означает, что Москва не намерена мириться с текущим статус-кво в конфликте.

«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, способная летать со скоростью в девять раз выше скорости звука. Ею уже оснащаются российские фрегаты и подлодки. Российские войска наносят удары высокоточным оружием и дронами по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре.

Ранее Life.ru писал, что крупнейший авианосец США испугался подлодок с «‎Цирконами» и вызвал на помощь истребители. Первый успешный запуск «Циркона» с борта «Ясеня» состоялся в октябре 2021 года. Ракета поражает цели на расстоянии около 1000 километров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Никита Никонов
