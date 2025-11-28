«Птичками» по врагу: На Украине пожаловались на новую тактику российский войск
Российские войска стали атаковать вертолёты и самолёты ВСУ при помощи дронов
Армия России зоне специальной военной операции внедрила новую тактику. Как сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко в беседе с Business Insider, суть нововведения заключается в применении беспилотников для поражения украинских вертолётов и самолётов в воздухе.
Мироненко рассказал, что российские операторы дронов активно используют управляемые беспилотники вблизи линии фронта, поддерживая с ними постоянную связь через антенны. Он подчеркнул, что для украинских сил обороны такие БПЛА являются крайне сложной целью. Причина в том, что управление ими происходит в режиме реального времени, что позволяет ВС России мгновенно реагировать на любые изменения обстановки и даже пытаться атаковать украинские самолёты или вертолёты, находящиеся в воздухе.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики взяли в плен четырёх пилотов под Гуляйполем в Запорожской области. Кроме того, у Зелёного Гая были захвачены пятеро украинских военнослужащих, которые, по их словам, были отправлены на передовую без чётких инструкций и сдались с облегчением, поскольку это внесло хоть какую-то ясность в их положение.
