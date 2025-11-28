Армия России зоне специальной военной операции внедрила новую тактику. Как сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко в беседе с Business Insider , суть нововведения заключается в применении беспилотников для поражения украинских вертолётов и самолётов в воздухе.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики взяли в плен четырёх пилотов под Гуляйполем в Запорожской области. Кроме того, у Зелёного Гая были захвачены пятеро украинских военнослужащих, которые, по их словам, были отправлены на передовую без чётких инструкций и сдались с облегчением, поскольку это внесло хоть какую-то ясность в их положение.