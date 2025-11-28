Нестабильная ситуация на украинской обороне, возникшая после прорыва фронта под Гуляйполем, создаёт благоприятные условия для действий российских диверсионно-разведывательных групп. В результате, одна из таких групп сумела обнаружить и захватить пункт управления беспилотниками ВСУ в глубоком тылу, а также взять в плен четырёх пилотов, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Российские штурмовые подразделения смогли приблизиться к Гуляйполю после того, как один из батальонов 102-й бригады территориальной обороны оставил свои позиции. Этот прорыв обороны позволил нашим силам зайти противнику во фланг и тыл. В условиях нарушенной связи роты ВСУ в районах Зелёного Гая и Высокого, лишившись управления, начали отступать. В ходе этого отступления наблюдались случаи беспорядочной стрельбы между украинскими подразделениями.

Для прикрытия отхода командование ВСУ направило к населенным пунктам небольшие группы, которые были взяты в плен. Так, у Зелёного Гая были захвачены пятеро украинских военнослужащих, которые, по их словам, были отправлены на передовую без чётких инструкций и сдались с облегчением, поскольку это внесло хоть какую-то ясность в их положение.





«Вчера россияне захватил в плен пятерых таких бойцов западнее Зелёного Гая. Масштаб катастрофы иллюстрирует и другой инцидент: позавчера в глубоком тылу российская диверсионная группа взяла в плен сразу четверых пилотов ВСУ», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Гуляйполе — город в северной части Запорожской области, который с начала конфликта превратился в один из ключевых узлов украинской обороны. С 2022 года линия фронта проходит непосредственно вокруг населённого пункта, а ВСУ создали там разветвлённую систему укреплений, используя как естественные преграды, так и бетонные фортификации.

Ранее аналитический портал Deep State сообщил, что ВСУ оказались в шаге от потери Гуляйполя. По данным украинского ресурса, ситуация на этом направлении резко ухудшилась после отхода подразделений из Полтавки и Успеновки.