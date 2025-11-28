Командиру ракетной бригады ВСУ дали пожизненный срок за обстрел пляжа в Севастополе

Московский суд заочно вынес приговор Ростиславу Карпуше, 21-летнему командиру 19-й ракетной бригады ВСУ «Святая Варвара», назначив ему пожизненное лишение свободы. Карпуш признан виновным в совершении теракта, повлёкшего гибель гражданских лиц. В связи с тем, что подсудимый находится в розыске, судебное разбирательство проходило в его отсутствие, и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Следствие установило, что 23 июня 2024 года Карпуша отдал приказ нанести ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Севастополя, не являющимся военными целями. Для атаки использовались шесть ракет с кассетными боевыми частями, запущенные с территории Николаевской и Херсонской областей.

Одна из ракет сработала над пляжем в Учкуевке: разлёт суббоеприпасов убил четырёх мирных граждан, включая двух детей, ещё 113 человек получили ранения. Прокуратура настаивала на максимальном наказании, и суд её позицию поддержал.

Карпуша ранее уже был осуждён за теракт в Курской области. По новому приговору первые 12 лет пожизненного срока он должен провести в тюрьме, дальнейшее — в колонии особого режима.