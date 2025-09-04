Полковники ВСУ Булацик и Карпуша приговорены к пожизненному сроку
Евгений Булацик и Ростислав Карпуша. Обложка © СК РФ, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Ростислав Карпуша
Военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению двух командиров ВСУ Евгения Булацика и Ростислава Карпушу по делу о ракетном ударе в Курской области, в результате которого погибли люди и нанесён значительный ущерб. Об этом сообщила Главная военная прокуратура.
Суд установил, что в ноябре 2024 года по их приказам был нанесён комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами авиационного базирования Storm Shadow по месту дислокации российских военнослужащих и военной техники.
Булацик и Карпуша объявлены в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения — заключение под стражу. Суд приговорил каждого к пожизненному лишению свободы: Булацику с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, Карпуше — первых 9 лет в тюрьме, затем оставшейся части — в исправительной колонии особого режима.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.