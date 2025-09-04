Полковники ВСУ Булацик и Карпуша приговорены к пожизненному сроку

Военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению двух командиров ВСУ Евгения Булацика и Ростислава Карпушу по делу о ракетном ударе в Курской области, в результате которого погибли люди и нанесён значительный ущерб. Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Суд установил, что в ноябре 2024 года по их приказам был нанесён комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами авиационного базирования Storm Shadow по месту дислокации российских военнослужащих и военной техники.

Булацик и Карпуша объявлены в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения — заключение под стражу. Суд приговорил каждого к пожизненному лишению свободы: Булацику с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, Карпуше — первых 9 лет в тюрьме, затем оставшейся части — в исправительной колонии особого режима.

Ранее Life.ru сообщал, что российский суд приговорил Вячеслава Поповича, бывшего гранатомётчика и участника украинского нацбата «Айдар»*, к 27 годам заключения за участие в боевых действиях против ВС России.