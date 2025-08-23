Стало известно о создании в ВСУ нового подразделения из наёмников

В Вооружённых силах Украины сформировали новое подразделение из иностранных наёмников, получившее название «Специальная латинская бригада». Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее данные в социальных сетях.

«Специальная латинская бригада — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканским и испаноговорящим личным составом», — следует из описания официальной страницы формирования в социальной сети X, созданной в августе.

Как уточняет агентство, один из вариантов логотипа бригады содержит её название на английском и украинском языках, а также изображение орла в цветах украинского флага и совы.

В соцсетях наёмника из Перу Хулио Сезара Сосы Дюрана, ранее заочно приговорённого российским судом к 24 годам колонии за участие во вторжении в Курскую область в составе ВСУ, была обнаружена версия эмблемы с флагами 11 государств Южной Америки и Мексики. На страницах бригады в запрещённых в России социальных сетях опубликовано приглашение присоединиться к подразделению с указанием контактного номера телефона с перуанским кодом.