Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко проинформировала о вынесении приговора в виде пожизненного заключения в отношении военнослужащего ВСУ, совершившего тяжкие преступления в Курской области.

По её словам, суд признал доказательства достаточными для осуждения солдата Владимира Парафило, служившего в войсковой части A-0501 вооружённых формирований Украины. Петренко сообщила, что Парафило приговорён к пожизненному лишению свободы. При этом уточнялось, что первые десять лет он должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок отбывать в колонии строгого режима.

Солдат был признан виновным по ряду статей, включая совершение теракта на территории Курской области, а также изнасилования (группой лиц по предварительному сговору) и других насильственных действий сексуального характера в отношении жительницы села Русский Поречный, которая была убита, как и мужчина, пытавшийся ей оказать помощь.

Также ранее был осуждён колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро. Он принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд заочно приговорил его к 14 лет годам свободы в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.