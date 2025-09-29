Девять военнослужащих ВСУ получили заочные пожизненные сроки в России

Второй Западный окружной военный суд заочно назначил пожизненные сроки девяти боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) за участие в террористических актах, повлекших смерть людей. Среди осуждённых — полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин*. Об этом сообщает главная военная прокуратура.

Суд постановил, что с апреля по июль 2022 года они и ещё семь подчинённых совершили нападения на российских пограничников в Белгородской и Брянской областях, в результате которых погибли и получили ранения гражданские и военнослужащие. Подсудимые скрылись за пределами России и объявлены в федеральный и международный розыск. Ранее Хамовнический суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Гособвинение требовало пожизненных сроков. Суд удовлетворил это требование: первые 5–12 лет осуждённые проведут в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии особого режима.

А ранее военный суд признал 34-летнего Романа Бойко виновным в совершении теракта, повлекшего гибель человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Он являлся командиром взвода аэроразведки и корректировки беспилотников 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В начале августа 2024 года Бойко вместе со своими подчинёнными, вооружёнными автоматами АК-74 и пятью БПЛА с самодельными взрывными устройствами, нелегально пересёк границу России в Суджанском районе Курской области на гражданском автомобиле. Целью группы была разведка и нанесение ударов по российской территории с использованием дронов.

