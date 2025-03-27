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27 марта, 16:03

Полковник ВСУ Матвиишин*, осужденный в РФ на 24 года, внесён в список террористов

Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Матвиишин*, заочно осуждённый на 24 года, был внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщили на сайте службы.

«Матвиишин Андрей Аркадьевич*, 20.12.1976 г.р. , п. Коропец Тернопольской области УССР», — выдаёт поиск по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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Напомним, что ранее заочные обвинения в массовых убийствах были предъявлены четверым полковникам ВСУ, среди которых был и Андрей Матвиишин*. В декабре 2024 года суд вынес заочный приговор, назначив ему наказание в виде 24 лет тюремного заключения. Обвинение установило, что он несёт ответственность за организацию атак с использованием БПЛА на российских пограничников, дислоцированных в Курской и Брянской областях.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Алена Пенчугина
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