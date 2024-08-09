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9 августа, 09:51

СК предъявил обвинения высокопоставленным военным ВСУ за преступления в Донбассе

Российские следователи заочно предъявили обвинение двум высокопоставленным украинским военным за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах.

Обвиняемые — бывший первый заместитель командующего Нацгвардией Украины Александр Кривенко и экс-начальник ГУ разведки Минобороны Украины Юрий Павлов.

"В результате их преступных действий, связанных с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, ранены и погибли 132 человека, разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении СК РФ.

Кривенко и Павлов находятся в розыске.

СК заочно обвинил командира ВСУ в терроризме из-за атаки на брянскую нефтебазу
СК заочно обвинил командира ВСУ в терроризме из-за атаки на брянскую нефтебазу

А ранее СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ — Павлу Федосенко, Фёдору Ярошевичу, Андрею Матвиишину и Дмитрию Храпачу.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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