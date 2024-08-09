СК предъявил обвинения высокопоставленным военным ВСУ за преступления в Донбассе
Российские следователи заочно предъявили обвинение двум высокопоставленным украинским военным за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах.
Обвиняемые — бывший первый заместитель командующего Нацгвардией Украины Александр Кривенко и экс-начальник ГУ разведки Минобороны Украины Юрий Павлов.
"В результате их преступных действий, связанных с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, ранены и погибли 132 человека, разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении СК РФ.
Кривенко и Павлов находятся в розыске.
А ранее СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ — Павлу Федосенко, Фёдору Ярошевичу, Андрею Матвиишину и Дмитрию Храпачу.
ТАСС / Александр Полегенько