СК предъявил обвинения высокопоставленным военным ВСУ за преступления в Донбассе

"В результате их преступных действий, связанных с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, ранены и погибли 132 человека, разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении СК РФ.