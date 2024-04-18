СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ

Заочные обвинения в массовых убийствах предъявлены четверым полковникам ВСУ по ходатайству СК РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

"В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал ещё одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача", — сообщили в суде.