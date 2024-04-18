СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ
Заочные обвинения в массовых убийствах предъявлены четверым полковникам ВСУ по ходатайству СК РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.
"В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал ещё одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача", — сообщили в суде.
Все трое обвиняются по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). При этом суть обвинений в отношении украинских военных инстанция не раскрыла.
Ранее российские десантники показали ликвидацию группы снайперов ВСУ и сдачу их подкрепления в плен. Осуществить всё военным России позволил правильный тактический ход.
T.me / Генштаб ЗСУ