Командир взвода ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Судже

Второй Западный окружной военный суд признал 34-летнего Романа Бойко виновным в совершении теракта, повлекшего гибель человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Он являлся командиром взвода аэроразведки и корректировки беспилотников 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает сайт Главной военной прокуратуры.

Командир ВСУ осуждён пожизненно за теракт в Курской области. Видео © Telegram / Следком

В начале августа 2024 года Бойко вместе со своими подчинёнными, вооружёнными автоматами АК-74 и пятью БПЛА с самодельными взрывными устройствами, нелегально пересёк границу России в Суджанском районе Курской области на гражданском автомобиле. Целью группы была разведка и нанесение ударов по российской территории с использованием дронов.

«Бойко отдавал незаконные приказы подчинённым по сбросу гранат и самодельных взрывных устройств на гражданские автомобили с целью воспрепятствования выезду и эвакуации людей из города Суджи. В результате совершённых преступных действий 2 мирных жителя погибли, 6 получили ранения», — говорится в сообщении СК РФ.

Бойко был задержан российскими военными в конце сентября 2024 года и находился под стражей до вынесения приговора.