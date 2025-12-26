Украинская армия сосредоточилась на усилении оборонительных позиций вокруг трех ключевых городов Донбасса: Краматорска, Дружковки и Славянска. С таким заявлением выступил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский.

По его сведениям, украинская сторона перемещает значительные военные подразделения, включая специально подготовленные отряды специального назначения и наёмников, для защиты указанных населенных пунктов. Помимо этого, отмечается, что вооружённые силы Украины проводят мероприятия по укреплению линии обороны в этих районах.

Ранее Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ затрагивает широкий спектр тем, включая вопросы безопасности и территориальной целостности, а также экономические и гуманитарные аспекты. Основными пунктами плана являются гарантии суверенитета Украины и подписание с Россией соглашения о ненападении.