Путин посетил один из пунктов управления войсками СВО — видео

Президент России Владимир Путин утром в субботу, 27 декабря, посетил один из пунктов управления войсками СВО. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Путин провёл совещание по обстановке в зоне специальной военной операции. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В частности, президент провёл совещание, на котором выслушал доклад начальника Генштаба Вооружённых Сил о ситуации в зоне проведения СВО. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также подчинённые им командиры соединений сообщили о ходе выполнения поставленных боевых задач и о освобождении ими городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляй-поле в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что после отхода украинских войск из Гуляйполя был обнаружен ноутбук офицера с секретными сведениями. В спешке покинув позиции, противник оставил на рабочих местах конфиденциальные документы, карты с текущим расположением сил, служебные штампы и компьютеры, содержащие ценную информацию.