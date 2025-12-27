Массовое бегство военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины из своего штаба в Гуляйполе было вызвано значительными потерями от ударов фугасными авиационными бомбами. Об это ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По его словам, украинские формирования на этом участке фронта ежедневно несут существенные потери от российских авиаударов. Кимаковский уточнил, что каждый прилёт ФАБов различной мощности приводит к потерям личного состава противника от шести до почти 30 человек.

«Ежедневно по Гуляйполю прилетает по несколько ФАБов различной мощности, и каждый раз потери противника составляют минимум 6 человек, а максимальное количество — почти 30», — заявил Кимаковский.

Он сообщил, что именно интенсивность этих ударов и высокий уровень потерь заставили бригаду покинуть штаб, причём только в начале декабря подразделение единовременно лишилось нескольких десятков военнослужащих. Советник главы ДНР добавил, что решение об отступлении было принято командованием ВСУ ближе к середине декабря.

Ранее сообщалось, что после отхода украинских войск из Гуляйполя был обнаружен ноутбук офицера с секретными сведениями. В спешке покинув позиции, противник оставил на рабочих местах конфиденциальные документы, карты с текущим расположением сил, служебные штампы и компьютеры, содержащие ценную информацию.