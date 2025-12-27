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Опубликовано 27 декабря 2025, 02:45

Российские БПЛА ликвидировали артиллерию ВСУ под Гуляйполем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские операторы БПЛА в результате авиаударов ликвидировали артиллерийские средства Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, что лишило противника возможности вести активный огонь. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, в ходе разведки были обнаружены замаскированные позиции самоходных артиллерийских установок американского производства М109 и советских «Гвоздика», а также миномётные расчёты. После уточнения координат ударные беспилотники нанесли по ним точечные удары.

В результате, как отмечает Минобороны, были уничтожены обе САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика») и миномётные расчёты противника. Это позволило лишить украинские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции российских войск из группировки «Восток» в районе Гуляйполя.

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Ранее Армия России прочно закрепилась в селе Копанки Харьковской области. Населённый пункт пока находится в «серой зоне». Однако анализ оперативно-тактической обстановки свидетельствует о том, что наши военнослужащие на данном участке местности довольно серьёзно закрепились.

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Виталий Приходько
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