Российские операторы БПЛА в результате авиаударов ликвидировали артиллерийские средства Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, что лишило противника возможности вести активный огонь. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, в ходе разведки были обнаружены замаскированные позиции самоходных артиллерийских установок американского производства М109 и советских «Гвоздика», а также миномётные расчёты. После уточнения координат ударные беспилотники нанесли по ним точечные удары.

В результате, как отмечает Минобороны, были уничтожены обе САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика») и миномётные расчёты противника. Это позволило лишить украинские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции российских войск из группировки «Восток» в районе Гуляйполя.