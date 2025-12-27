Государственный флаг России был торжественно поднят в городе Димитров ДНР после его полного освобождения. Этот акт совершили военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в группировку войск «Центр», сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки войск «Центр» развернули Государственный флаг РФ в Димитрове в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Штурмовые подразделения при поддержке операторов беспилотной авиации очистили город от остатков окружённых украинских формирований. Противник безуспешно пытался оборудовать в зданиях укреплённые огневые точки для обороны своего последнего оплота в Красноармейской агломерации. Отступающие группы, отказавшиеся сложить оружие, были нейтрализованы артиллерийским огнём и ударами FPV-дронов.

Полный контроль над Димитровом был установлен соединениями 51-й гвардейской общевойсковой армии после завершения активной фазы зачистки. Некоторые из них в связи с Новым годом нарядились в Дедов Морозов, чтобы создать праздничное настроение даже будучи на передовой.

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировки войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.