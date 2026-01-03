Украинские вооружённые формирования понесли тяжёлые потери в ходе боёв за населённый пункт Гуляйполе. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли там больше половины личного состава, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник российских силовых структурах.

Источник сообщил, что командование украинской армии фактически смирилось с утратой города и перебросило пострадавшую 106-ю бригаду территориальной обороны на Сумское направление. Однако её укомплектованность после боёв составляет не более 40%, что серьёзно снижает боеспособность подразделения.

«Укомплектованность переброшенных частей <...> составляет не более 40 процентов из-за высоких потерь, понесённых в боях за Гуляйполе», — заявил источник.

Операция по освобождению Гуляйполя была завершена российскими войсками группировки «Восток» в конце декабря. Как отметил президент России Владимир Путин, взятие этого населённого пункта создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления в Запорожской области.

Ранее украинское подразделение «Волки да Винчи» столкнулось с серьёзными трудностями в районе Гуляйполя. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что из-за значительных потерь бойцы этого элитного формирования настаивают на выводе войск из района Верхней Терсы. По его словам, только за один день в результате двух мощных атак было ликвидировано свыше 40 военнослужащих подразделения.