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Опубликовано 30 декабря 2025, 09:25

Военный эксперт объяснил, как освобождение Димитрова и Гуляйполя определит будущее СВО

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Освобождение Димитрова (украинское название — Мирноград) и Гуляйполя, который был мощным укрепрайоном ВСУ, является переломным моментом в СВО и открывает оперативный простор для дальнейшего наступления Армии России, заявил военный эксперт Тимур Сыртланов. По его словам, взятие подготовленного узла обороны за четыре недели демонстрирует возросшую мощь и слаженность ВС РФ, что стало главным трендом в динамике боевых действий.

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Армия России применяет на СВО новую тактику, позволяющую быстрее освобождать города

Перед группировкой «Восток» открываются два основных направления для развития успеха, пояснил эксперт. Первое — это продвижение на северо-запад, в сторону Орехова и далее к Запорожью, с задачей выйти к Днепру и создать угрозу крупной украинской группировке. Второе направление — на запад, для перерезания ключевых транспортных артерий и охвата других опорных пунктов противника. Если текущая динамика темпа и качества действий сохранится, то к 2026 году можно ожидать ещё большего оперативного превосходства российских войск.

«В таких условиях украинскому командованию будет чрезвычайно сложно латать дыры в обороне, восполнять потери и удерживать линию фронта. Системная перегрузка их обороны — вполне реальная перспектива», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

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Сырский: В ВСУ идёт расследование из-за потери командного пункта в Гуляйполе

Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Глава государства поблагодарил бойцов за мужество при взятии городов. Примечательно, что ВСУ отрицают потерю Гуляйполя и Димитрова, хотя Минобороны РФ уже опубликовало видео освобождения города Гуляйполе.

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Борис Эльфанд
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