Армия России достигла значительных успехов во второй половине 2025 года благодаря новой тактике ведения боевых действий, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, теперь подразделения ВС РФ, обходя населённые пункты с севера и юга и создавая «частичное кольцо», освобождают города буквально за несколько дней, как это было при взятии Северска и Гуляйполя. Оставленные для выхода противника дороги подвергаются постоянным ударам артиллерии и дронов.

«В силу того, что поменялась тактика, мы теперь освобождаем населённые пункты, берём их в печь, как правило, обходим с севера, с юга и затем уже изолируем район боевых действий», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он также обратил внимание на резкое изменение в практике применения беспилотников после создания соответствующих войск и внедрение тактики «танковой карусели», когда один танк работает с закрытых позиций, а другой — прямой наводкой, после чего они меняются ролями. Важным достижением 2025 года эксперт назвал и начавшуюся изоляцию юга и запада Украины от остальных регионов за счёт ударов по инфраструктуре, включая уничтожение моста в Затоке и портовых сооружений в Одессе, что резко ограничило поставки оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Эти слова были озвучены на совещании в одном из командных пунктов СВО.