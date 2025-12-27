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Опубликовано 27 декабря 2025, 17:56

Путин: Россия пытается завершить войну, начатую киевскими властями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Конфликт на Украине начался по инициативе украинской стороны в 2014 году, а действия России направлены на его завершение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, находясь в пункте управления объединённой группировкой войск.

По его словам, отправной точкой стал государственный переворот в Киеве в 2014 году. Путин отметил, что Россия тогда предлагала предоставить жителям юго-востока Украины, не принявшим итоги переворота, право на самоопределение, однако это предложение было проигнорировано.

«Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся её закончить», — подчеркнул глава государства.

Армия России освободила Родинское в ДНР
Армия России освободила Родинское в ДНР

Напомним, что ранее Путину доложили, что российские войска установили контроль над городами Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Доклад поступил от руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также от подчинённых им командиров соединений. Военачальники детально проинформировали главу государства о прогрессе в реализации боевых задач на данных направлениях.

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Наталья Демьянова
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