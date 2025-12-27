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Специальная военная операция

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Опубликовано 27 декабря 2025, 17:51

Армия России освободила Родинское в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук объявил об освобождении города Родинское в ДНР. По его словам, населенный пункт был взят под контроль 9-й мотострелковой бригадой севернее Красноармейско-Димитровской агломерации.

«Севернее Красноармейско-Димитровской агломерации силами 9-й мотострелковой бригады освобождён город Родинское», — сказал он.

Российские военные установили контроль над Степногорском в Запорожской области
Российские военные установили контроль над Степногорском в Запорожской области

Напомним, что ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили, что российские войска установили контроль над городами Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Доклад поступил от руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также от подчинённых им командиров соединений. Военачальники детально проинформировали главу государства о прогрессе в реализации боевых задач на данных направлениях.

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Наталья Демьянова
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