Армия России освободила Родинское в ДНР
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Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук объявил об освобождении города Родинское в ДНР. По его словам, населенный пункт был взят под контроль 9-й мотострелковой бригадой севернее Красноармейско-Димитровской агломерации.
«Севернее Красноармейско-Димитровской агломерации силами 9-й мотострелковой бригады освобождён город Родинское», — сказал он.
Напомним, что ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили, что российские войска установили контроль над городами Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Доклад поступил от руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также от подчинённых им командиров соединений. Военачальники детально проинформировали главу государства о прогрессе в реализации боевых задач на данных направлениях.
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