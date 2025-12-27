Российские войска установили полный контроль над населённым пунктом Степногорск в Запорожской области. Данное заявление сделал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он сообщил, что штурмовые подразделения группировки «Днепр» продолжают активное наступление на Запорожском направлении. По словам генерала, в ходе этих действий был освобождён Степногорск. Герасимов добавил, что в настоящее время завершается ликвидация формирований противника в районах Приморском и Лукьяновском.

Напомним, что ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили, что российские войска установили контроль над городами Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Доклад поступил от руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также от подчинённых им командиров соединений. Военачальники детально проинформировали главу государства о прогрессе в реализации боевых задач на данных направлениях.