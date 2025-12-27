ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 декабря 2025, 17:39

Бойцы «Запада» зачищают у Купянска побережье реки Оскол

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские войска зачищают берег Оскола в районе Купянска от подразделений ВСУ. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Войска группировки «Запад» в настоящее время осуществляют ликвидацию формирований противника, блокированных на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска», — сказал он.

Путин заявил, что военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО
Путин заявил, что военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Объединённой группировкой войск. Глава государства получил доклад об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar