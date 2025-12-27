Бойцы «Запада» зачищают у Купянска побережье реки Оскол

Российские войска зачищают берег Оскола в районе Купянска от подразделений ВСУ. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Войска группировки «Запад» в настоящее время осуществляют ликвидацию формирований противника, блокированных на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Объединённой группировкой войск. Глава государства получил доклад об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике.