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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 27 декабря 2025, 17:33

Путин заявил, что военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у военных есть позитивные результаты, о которых можно доложить гражданам в рамках специальной военной операции. Об этом он сообщил во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой войск.

«Сегодня мы с вами проведём очередное совещание, посвящённое развитию ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан», — заявил глава государства.

Путин посетил один из пунктов управления войсками СВО — видео
Путин посетил один из пунктов управления войсками СВО — видео

Ранее президент заявил о кратном увеличении производства вооружений для СВО. Кроме того, Владимир Путин заявил о меняющемся характере ведения боевых действий в зоне проведения СВО. По словам главы государства, это носит постоянный характер.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Полина Никифорова
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