Путин заявил, что военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что у военных есть позитивные результаты, о которых можно доложить гражданам в рамках специальной военной операции. Об этом он сообщил во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой войск.
«Сегодня мы с вами проведём очередное совещание, посвящённое развитию ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан», — заявил глава государства.
Ранее президент заявил о кратном увеличении производства вооружений для СВО. Кроме того, Владимир Путин заявил о меняющемся характере ведения боевых действий в зоне проведения СВО. По словам главы государства, это носит постоянный характер.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.