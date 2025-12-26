Путин: Характер боевых действий в зоне проведения СВО постоянно меняется
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Характер ведения боевых действий в зоне проведения СВО постоянно меняется, считает Владимир Путин. Об этом президент России заявил, выступая на совещании по государственной программе вооружения.
«В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий», — указал глава государства.
Ранее Владимир Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, работающих в условиях продолжающейся СВО. Президент России отметил их роль в защите прав граждан и интересов государства.
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