Путин: Характер боевых действий в зоне проведения СВО постоянно меняется

Характер ведения боевых действий в зоне проведения СВО постоянно меняется, считает Владимир Путин. Об этом президент России заявил, выступая на совещании по государственной программе вооружения.

«В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий», — указал глава государства.

Ранее Владимир Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, работающих в условиях продолжающейся СВО. Президент России отметил их роль в защите прав граждан и интересов государства.