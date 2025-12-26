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Опубликовано 26 декабря 2025, 13:31

Путин: Характер боевых действий в зоне проведения СВО постоянно меняется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Характер ведения боевых действий в зоне проведения СВО постоянно меняется, считает Владимир Путин. Об этом президент России заявил, выступая на совещании по государственной программе вооружения.

«В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий», — указал глава государства.

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Ранее Владимир Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, работающих в условиях продолжающейся СВО. Президент России отметил их роль в защите прав граждан и интересов государства.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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