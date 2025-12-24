Путин с трибуны Совфеда воздал почести девяти сенаторам – героям СВО

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации заявил о присутствии в рядах парламентариев героев России — участников специальной военной операции. По его словам, их девять.

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«Сегодня в ваших рядах, сегодня об этом тоже было сказано, девять героев России, участники специальной военной операции», — сказал глава государства, выступая перед сенаторами с трибуны Совфеда.

Путин заметил также, что верхняя палата парламента стала настоящей кадровой школой, пройдя через которую сенаторы в дальнейшем возглавляют субъекты РФ и законодательные собрания.

К слову, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась с вопроса об СВО. Глава государства снова выразил готовность России к мирному диалогу, однако заметил, что доволен складывающейся на фронте ситуацией.