Путин с трибуны Совфеда воздал почести девяти сенаторам – героям СВО
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации заявил о присутствии в рядах парламентариев героев России — участников специальной военной операции. По его словам, их девять.
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«Сегодня в ваших рядах, сегодня об этом тоже было сказано, девять героев России, участники специальной военной операции», — сказал глава государства, выступая перед сенаторами с трибуны Совфеда.
Путин заметил также, что верхняя палата парламента стала настоящей кадровой школой, пройдя через которую сенаторы в дальнейшем возглавляют субъекты РФ и законодательные собрания.
К слову, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась с вопроса об СВО. Глава государства снова выразил готовность России к мирному диалогу, однако заметил, что доволен складывающейся на фронте ситуацией.
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