Прямая линия с Путиным началась с вопроса о ходе СВО и перспективах переговоров

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным стартовала с вопроса о спецоперации — тему подняла журналист Екатерина Березовская. Она отметила, что среди обращений граждан преобладают просьбы о социальной поддержке, однако «вопросы войны и мира остаются на первом месте».

«Вы не раз давали понять, что Россия готова к мирным переговорам, но в то же время вас устраивает динамика на фронте. Так всё-таки — война или мир? Каким путём мы точно достигнем целей СВО? И как обстоят дела на переговорном треке?» — обратилась Березовская к президенту.