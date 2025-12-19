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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:15

Прямая линия с Путиным началась с вопроса о ходе СВО и перспективах переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным стартовала с вопроса о спецоперации — тему подняла журналист Екатерина Березовская. Она отметила, что среди обращений граждан преобладают просьбы о социальной поддержке, однако «вопросы войны и мира остаются на первом месте».

«Вы не раз давали понять, что Россия готова к мирным переговорам, но в то же время вас устраивает динамика на фронте. Так всё-таки — война или мир? Каким путём мы точно достигнем целей СВО? И как обстоят дела на переговорном треке?» — обратилась Березовская к президенту.

Начало эфира фактически задало тон обсуждению: первые вопросы касаются текущей военной ситуации, перспектив урегулирования и дальнейшей стратегии проведения СВО, оставаясь ключевыми для аудитории.

Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.

Вобла, кокошник и косоплётка: Life.ru заметил журналисток с национальным колоритом на прямой линии с Путиным
Вобла, кокошник и косоплётка: Life.ru заметил журналисток с национальным колоритом на прямой линии с Путиным
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Марина Фещенко
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