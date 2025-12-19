В Гостином дворе заметили необычных представительниц СМИ. Несколько журналисток – ведущих федеральных и региональных СМИ пришли на Итоги года с Владимиром Путиным в образах, демонстрирующих культурное разнообразие страны. Поговорить с девушками смог корреспондент Life.ru.

Журналистки появились на Итогах года с Владимиром Путиным в необычных образах. Видео © Life.ru

«У каждой девушки есть такое украшение, традиционное», — заявила одна из журналисток, которая приехала в Гостиный двор в бастынге и косоплётке (национальных украшениях Якутии).

В зале также заметили представительницу Нижегородской области. Журналистка показалась в региональных брендах и, конечно же, кокошнике.

«У нас есть традиционная роспись, как хохлома, и вот, например, я сейчас в костюме. Здесь есть элемент — кудина. Это традиционный элемент, и, если вы откроете комод бабушек и дедушек, вы обязательно столкнётесь с кудиной», — рассказала журналистка, добавив, что данный элемент в этот раз «хочется показать».

Ещё одной необычной гостьей мероприятия стала представительница СМИ с воблой. Девушка из Астрахани рассказала, что это бренд региона — точно такой же, как и арбуз или чёрная икра.

«У нас в этом году введён полный запрет на промышленный и любительский вылов воблы, и это является одной из проблем. Сегодня вопросы касаются этой проблемы», — рассказала журналистка.

Ранее на прямой линии с Владимиром Путиным заметили военкора Александра Сладкова. Он рассказал Life.ru, чего именно ждёт от предстоящего мероприятия.