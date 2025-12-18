Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» будут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

«Рядом с ним (Владимиром Путиным — Прим. Life.ru.) будут находиться ведущие Павел Зарубин и Екатерина Березовская», — сказали в эфире телеканала.

Напомним, 19 декабря в 12:00 по Москве президент России Владимир Путин проведёт большую пресс-конференцию и прямую линию. На данный момент от граждан поступило свыше двух миллионов вопросов через различные платформы, включая мессенджер Max. Пресс-служба Кремля показала подготовку площадки в Гостином дворе, а члены правительства остаются на связи, так как президент может оперативно запросить у них информацию в ходе эфира.