Песков назвал самую популярную тему обращений на прямую линию с Путиным
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Больше всего вопросов, поступающих на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, касается социального обеспечения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете «Известия».
По словам представителя Кремля, среди поступивших на прямую линию вопросов лидируют темы социального обеспечения, а также проблемы участников специальной военной операции и членов их семей. Он отметил, что, хотя набор основных тем остаётся традиционным, их актуальность ежегодно меняется: например, если в прошлом году вопросы здравоохранения были самыми популярными, то в этом году эта тема не вошла даже в первую пятёрку.
Напомним, что 19 декабря в 12:00 по московскому времени состоится большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства уже вторые сутки допоздна готовится к вопросам. От граждан поступило уже более двух миллионов вопросов и обращений через различные информационные платформы, в том числе через новый национальный мессенджер Max, где фиксируется активность от молодёжи и детей. Пресс-служба Кремля опубликовала видео активной подготовки площадки в Гостином дворе. Министры и вице-премьеры, как сообщается, в эти дни стараются постоянно оставаться на связи, так как президент может связаться с любым из них в любой момент для уточнения информации в ходе эфира.
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