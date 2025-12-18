По словам представителя Кремля, среди поступивших на прямую линию вопросов лидируют темы социального обеспечения, а также проблемы участников специальной военной операции и членов их семей. Он отметил, что, хотя набор основных тем остаётся традиционным, их актуальность ежегодно меняется: например, если в прошлом году вопросы здравоохранения были самыми популярными, то в этом году эта тема не вошла даже в первую пятёрку.