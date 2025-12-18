Песков: Путин вторые сутки до глубокой ночи готовится к прямой линии 19 декабря
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Президент России Владимир Путин засиживается допоздна на работе, чтобы хорошо подготовиться к прямой линии 19 декабря, во время которой ему предстоит отвечать на многочисленные вопросы россиян. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин работает в Кремле. Он готовится к прямой линии и проведению большой конференции. Вчера до глубокой ночи шла подготовка к такой заключительной стадии», — пояснил он.
Песков добавил, что и сегодня президент продолжит работу в данном ключе, сделав перерывы на отдельные рабочие встречи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин каждый день готовится к прямой линии. Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 (по московскому времени). На данный момент свои вопросы задали более двух миллионов сограждан.
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