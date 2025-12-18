Россияне задали президенту РФ Владимиру Путину уже более двух миллионов вопросов, именно столько обращений поступило на прямую линию с главой государства с разных информационных ресурсов. Об этом рассказали в эфире телеканала «Россия 24».

«Всего вопросов — 2 057 319», — сказано в тексте. Больше всего вопросов россияне задали для передачи Итоги года с Путиным через платформу Max — 918 тысяч звонков и 394 тысяч сообщений. Далее в списке идут СМС (328 тыс.), соцсети (238 тыс.), сайт Кремля (83 тыс.), ММС (67 тыс.), приложение (25 тыс.).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин каждый день готовится к прямой линии. Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 (по московскому времени).