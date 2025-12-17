Организаторы «Итогов года с Владимиром Путиным» запретили проносить на площадку, где будет выступать президент РФ, баннеры, флаги и электронные сигареты (вейпы). Об этом сказано в правилах для СМИ.

В списке запрещённых, помимо этого, значатся продукты питания, бутылки, контейнеры, а также громоздкие вещи, лазерные указки, фонарики, воздушные змеи и шары. Под запрет попали и средства индивидуальной мобильности, такие как гироскутеры, электросамокаты и велосипеды, а также животные. Как отмечается, корреспондентов традиционно просят, чтобы их плакаты для привлечения внимания были не больше листа формата А4, чтобы не мешать работе фотографов и операторов.

Среди разрешённых к проносу вещей — лекарства в фабричной упаковке (для некоторых может потребоваться рецепт), антисептические и гигиенические салфетки, а также религиозные книги для личного использования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин каждый день готовится к «Прямой линии». К настоящему моменту россияне направили туда уже более 1,6 млн обращений. Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.