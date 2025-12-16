На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений, сообщили в пресс-службе Кремля. На платформе MAX зафиксировано 327 тысяч вопросов, 702 тысячи звонков поступило на горячую линию, ещё 262 тысячи сообщений пришли по СМС. Кроме того, граждане направляли вопросы через соцсети, сайт, ММС и приложение.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продолжится до завершения эфира. В этом году для расшифровки обращений используется система GigaChat, как и в прошлом году.

Напомним, что глава государства уже работает с вопросами россиян к прямой линии. Вся информация, содержащаяся в вопросах россиян, регулярно докладывается президенту. Кроме того, Путин самостоятельно анализирует справочные данные, статистику и материалы министерств, необходимые для подготовки к мероприятию.