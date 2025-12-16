Президент России Владимир Путин уже подключился к подготовке прямой линии и изучает обращения граждан, а также аналитические материалы, поступающие из федеральных ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, вся информация, содержащаяся в вопросах россиян, регулярно докладывается президенту. Кроме того, Путин самостоятельно анализирует справочные данные, статистику и материалы министерств, необходимые для подготовки к мероприятию.

Прямая линия с Владимиром Путиным в последние годы проходит в совмещенном формате с большой пресс-конференцией — под названием «Итоги года». Вопросы президенту принимают заранее: через кол-центр, сайт, соцсети, мобильное приложение, а также в мессенджерах. Часть обращений, как правило, передают профильным ведомствам еще до эфира — чтобы решить проблемы людей без ожидания прямого ответа в студии.