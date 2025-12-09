Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:37

Пожелания сил и здоровья Путину поступают на прямую линию в большом объёме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожелания здоровья президенту России Владимиру Путину массово поступают в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщила оператор колл-центра акции Людмила Навиженная из команды «Молодежка Народного фронта».

«Вопросы задают самые разные — от коммунальных услуг до СВО. Мы все обращения обрабатываем, работаем. Также очень много пожеланий сил и здоровья нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину», — рассказала она.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к эфиру 19 декабря. Сбор вопросов для неё начался в четверг и будет продолжаться до самого окончания трансляции.

На прямую линию с Путиным поступит около 2 млн обращений
На прямую линию с Путиным поступит около 2 млн обращений

Ранее сообщалось, что в этом году впервые предусмотрена возможность отправки вопросов через чат-бот в популярном мессенджере MAX. Граждане могут обратиться с вопросами, касающимися внутренних и внешних вызовов, экономики, экологии, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности. Кроме того, вопросы можно направить через официальный сайт moskva-putinu.ru. Приём обращений начался 4 декабря. На данный момент на прямую линию с Путиным поступило уже более 414 тысяч обращений.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Прямая линия с Путиным
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar