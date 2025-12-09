Пожелания сил и здоровья Путину поступают на прямую линию в большом объёме

Пожелания здоровья президенту России Владимиру Путину массово поступают в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщила оператор колл-центра акции Людмила Навиженная из команды «Молодежка Народного фронта».

«Вопросы задают самые разные — от коммунальных услуг до СВО. Мы все обращения обрабатываем, работаем. Также очень много пожеланий сил и здоровья нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину», — рассказала она.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к эфиру 19 декабря. Сбор вопросов для неё начался в четверг и будет продолжаться до самого окончания трансляции.