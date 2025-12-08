На прямую линию с Путиным поступило уже более 414 тысяч обращений

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило уже более 414 тысяч вопросов и предложений. Такие данные приводятся в эфире «России 1».

«К этой минуте 414 тысяч звонков, сообщений в мессенджерах, на сайте поступило в программу «Итоги года» с Владимиром Путиным. И количество звонков и сообщений возрастает в геометрической прогрессии», — сообщается в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что в этом году впервые предусмотрена возможность отправки вопросов через чат-бот в популярном мессенджере MAX. Граждане могут обратиться с вопросами, касающимися внутренних и внешних вызовов, экономики, экологии, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности. Кроме того, вопросы можно направить через официальный сайт moskva-putinu.ru. Приём обращений начался 4 декабря и продлится до завершения эфира 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.