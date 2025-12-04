Приём вопросов на прямую линию с Путиным стартует сегодня с 15:00 мск
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Официальный старт приёма обращений граждан для прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным объявлен сегодня и продлится до финального момента эфира 19 декабря. Кремль подтвердил, что сбор вопросов начнётся сегодня, 4 декабря, в 15:00 по Москве.
В сообщении, распространённом пресс-службой, подчёркивалось, что для максимального охвата предусмотрена многоканальная система сбора: вопросы принимаются как через телефонные звонки и сообщения (СМС/ММС), так и через современные цифровые инструменты, включая мобильное приложение и выделенного чат-бота в мессенджере МАХ.
Грядущая прямая линия с Владимиром Путиным охватит широкий спектр вопросов, которые смогут задать президенту граждане со всех уголков страны. Известно также, что в этом году для обработки сообщений будет использован искусственный интеллект.
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