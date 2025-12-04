Официальный старт приёма обращений граждан для прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным объявлен сегодня и продлится до финального момента эфира 19 декабря. Кремль подтвердил, что сбор вопросов начнётся сегодня, 4 декабря, в 15:00 по Москве.

В сообщении, распространённом пресс-службой, подчёркивалось, что для максимального охвата предусмотрена многоканальная система сбора: вопросы принимаются как через телефонные звонки и сообщения (СМС/ММС), так и через современные цифровые инструменты, включая мобильное приложение и выделенного чат-бота в мессенджере МАХ.