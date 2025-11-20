Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 10:30

Кремль представил главную интригу прямой линии с Путиным в этом году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не сомневается, что прямая линия с Владимиром Путиным и его большая пресс-конференция охватят широкий спектр вопросов, поступающих со всей территории страны. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга. По словам Пескова, объединённая прямая линия и пресс-конференция с главой государства в этом году пройдёт без включений с мест.

«Откуда они [записанные самими гражданами видеообращения] будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Путин заявил, что при подготовке прямой линии будут использовать российскую нейросеть
Путин заявил, что при подготовке прямой линии будут использовать российскую нейросеть

До этого Песков заявил, что дата проведения большой ежегодной пресс-конференции Путина уже определена. При этом он добавил, что все подробности о предстоящем мероприятии станут известны позднее. По данным СМИ, ежегодная прямая линия с Путиным может пройти 19 декабря.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Прямая линия с Путиным
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar