Кремль представил главную интригу прямой линии с Путиным в этом году
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не сомневается, что прямая линия с Владимиром Путиным и его большая пресс-конференция охватят широкий спектр вопросов, поступающих со всей территории страны. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга. По словам Пескова, объединённая прямая линия и пресс-конференция с главой государства в этом году пройдёт без включений с мест.
«Откуда они [записанные самими гражданами видеообращения] будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно», — сказал представитель Кремля.
До этого Песков заявил, что дата проведения большой ежегодной пресс-конференции Путина уже определена. При этом он добавил, что все подробности о предстоящем мероприятии станут известны позднее. По данным СМИ, ежегодная прямая линия с Путиным может пройти 19 декабря.
