18 ноября, 05:08

Прямая линия и пресс-конференция Путина может впервые пройти в пятницу

Прямую линию с Путиным запланировали на 19 декабря

Обложка © Life.ru

Совмещённую прямую линию и большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в этом году предварительно запланировали на 19 декабря. Согласно информации РБК, окончательное решение будет принято позже.

В качестве альтернативной даты рассматривается 18 декабря — традиционный для подобных мероприятий четверг. Если мероприятие состоится 19 декабря, это будет первый случай его проведения в пятницу. Источники в администрации президента объясняли выбор четверга стремлением привлечь максимальное внимание аудитории в преддверии выходных.

Ушаков оценил перспективы встречи Путина и Трампа

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата проведения большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина уже определена. При этом он добавил, что все подробности о предстоящем мероприятии станут известны позднее.

