Песков: Дата большой пресс-конференции Путина уже определена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что дата проведения большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина уже определена. Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

«Дата определена. Подготовка ведётся активно», — сообщил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что все подробности о предстоящем мероприятии станут известны позднее, поскольку информация будет раскрываться своевременно. Традиционная большая пресс-конференция президента России собирает сотни российских и иностранных журналистов и обычно продолжается несколько часов.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря.