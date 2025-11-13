Россия и США
13 ноября, 10:09

Песков: Дата большой пресс-конференции Путина уже определена

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что дата проведения большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина уже определена. Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

«Дата определена. Подготовка ведётся активно», — сообщил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что все подробности о предстоящем мероприятии станут известны позднее, поскольку информация будет раскрываться своевременно. Традиционная большая пресс-конференция президента России собирает сотни российских и иностранных журналистов и обычно продолжается несколько часов.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря.

Напомним, мероприятие запланировано на декабрь 2025 года. Подготовка к нему началсь 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, формат ежегодно совершенствуется. Сбор вопросов от граждан традиционно начнётся за две недели до проведения «прямой линии».

